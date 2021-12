A Gaeta il sindaco Mitrano indagato per la variante urbanistica del piazzale ex stazione

GAETA – Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano è sotto inchiesta insieme ai vertici del Consorzio Industriale per un’importante opera pubblica: il piazzale della ex stazione ferroviaria, 38mila metri cubi. Con il primo cittadino la Procura della Repubblica di Cassino ha indagato anche i membri della giunta in carica nel 2019. Il piazzale è stato posto sotto sequestro.

“Siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole – ha detto Mitrano nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha dato lui stesso la notizia dell’avviso di garanzia notificatogli dalla Guardia di Finanza di Formia – non c’è alcun abuso edilizio”. Non la pensano così evidentemente il candidato sindaco per le elezioni amministrative del prossimo anno a Gaeta Antonio Salone e l’ideatore del suo progetto politico “Transizione popolare per Gaeta”, Luigi Zazzaro, che chiedono le dimissioni immediate del sindaco e della sua giunta. E’ dai loro esposti che ha preso le mosse l’inchiesta.

L’area era stata venduta dal Consorzio Industriale a una società immobiliare di Gaeta dopo che il Comune aveva approvato la variante urbanistica.