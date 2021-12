Disposta la protezione per il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario

LATINA – Il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario deve essere protetto e già dalle ore successive all’aggressione subita a Palazzo di Giustizia ha ricevuto un servizio di vigilanza. Lo hanno deciso il Prefetto di Latina Maurizio Falco con il Questore Michele Spina e il Procuratore Capo Giuseppe Falco che si sono incontrati per una riunione tecnica dopo le violente minacce di cui il magistrato è stato bersaglio da parte della madre di un noto detenuto che da giorni è in sciopero della fame nel carcere di Latina. La richiesta ufficiale di assegnare una scorta al magistrato è stata intanto inviata all’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale che dovrà decidere sulla misura di protezione.

Gli investigatori di polizia dal canto loro hanno ricostruito la sequenza: la donna 71enne è entrata a Palazzo di Giustizia, ha atteso fuori dalla stanza del Gip il termine di un’udienza in cui era impegnato e quando se l’è trovato davanti ha iniziato a urlare e a inveire contro di lui, seguendolo poi fino in bagno e continuando a urlare che il figlio doveva essere scarcerato, fino a quando non è intervenuta una dipendente dell’ufficio e successivamente i carabinieri che hanno fatto uscire la donna dal Tribunale. Ora rischia una denuncia da parte del magistrato.

“C’è bisogno a Latina di magistrati come il giudice Cario, che ha firmato provvedimenti importanti grazie ai quali oggi in quel territorio si respira un’aria più pulita – commenta in una nota di solidarietà il parlamentare di Formia Raffaele Trano (Alternativa), membro della Commissione bilancio alla Camera – Sono sempre stato e continuerò ad essere vicino a quei magistrati che come lui, in prima linea, lottano affinché le grandi potenzialità della provincia pontina non vengano divorate dal crimine e mi auguro che la massima vicinanza venga espressa da tutta la politica”. Il Gip – ricorda l’onorevole Trano – già per altre intimidazioni lo scorso ano era stato messo sotto scorta.