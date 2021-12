Due borse di studio del Rotary per ricordare Martina Natale

LATINA – “Il viaggio di Martina: destinazione laurea”, è la denominazione delle due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, che il Rotary Club Latina ha voluto dedicare a Martina Natale, la cui scomparsa ha commosso l’intera città. Le vincitrici del concorso Arianna Pandolfo e Sabrina Magnanti sono state proclamate nel corso di una cerimonia ospitata martedì scorso nell’Aula Magna del Liceo Statale “Alessandro Manzoni”, lo stesso frequentato da Martina, alla presenza della dirigente Paola Di Veroli.

«Martina sognava un percorso accademico brillante – ha sottolineato nel suo intervento Giovanni Lungarella, vice presidente del Rotary Club Latina, ma non ha potuto realizzare il suo sogno. Il Rotary ha voluto che questo sogno si realizzasse per altri studenti meritevoli». In occasione della cerimonia di consegna, gli alunni del Liceo Musicale hanno voluto ricordare la loro compagna con un concerto.