Incidente sulla Migliara 47 a Pontinia, ferito estratto dai vigili del fuoco

LATINA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle 4 circa di questa mattina a Pontinia sulla Migliara 47. Sul posto, all’altezza del civico 151, un’auto è finita nel canale ribaltandosi e terminando la sua corsa su un fianco. Dopo l’allarme lanciato da uno degli occupanti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due uomini feriti, rimasto incastrato nella vettura.

E’ stato anche necessario l’utilizzo del divaricatore per accedere all’interno della vettura e dar modo al personale sanitario del 118 di stabilizzare il ferito e trasportarlo in ospedale.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.