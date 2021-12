Ladri in trasferta a Terracina, la polizia li blocca: denunciati e espulsi

TERRACINA – Una banda di ladri in trasferta è stata intercettata a Terracina dove una pattuglia della polizia di Stato ha notato un’auto sospetta con targa straniera che, alla vista della Volante ha tentato di far perdere le proprie tracce. A bordo due uomini che raggiunti dagli agenti sono stati trovati in possesso di strumenti da scasso, maschere per travisarsi, coltelli di varie dimensioni e di una bomboletta spray contenente a sostanza vietata nel nostro paese in quanto classificata come aggressivo chimico. I due, entrambi cittadini georgiani di anni 24 e 37 anni provenienti dalla provincia di Napoli, sono inoltre risultati già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro i patrimonio.

Denunciati per porto abusivo di armi e di aggressivi chimici oltre che del porto di arnesi atti allo scasso hanno ricevuto il decreto di espulsione dall’Italia.