Latina, prove di equilibrio nella riunione capigruppo su linee di mandato e commissioni

LATINA – Prove di equilibrio nella riunione dei capigruppo che si è tenuta oggi a Latina, al termine della quale è stata accolta la richiesta del centrodestra di prorogare il voto sulle linee di mandato che il sindaco Damiano Coletta illustrerà nel corso del consiglio comunale convocato per il 20 dicembre. I consiglieri di maggioranza si esprimeranno infatti solo il 22, durante un’ulteriore seduta consiliare da convocare, avendo chiesto e ottenuto 48 ore di tempo per analizzare a fondo il documento programmatico. A quella data sarà anche chiaro il risultato della consultazione in Provincia per l’elezione del nuovo presidente dell’Ente tra i due candidati in campo, Gerardo Stefanelli e Giovanni Agresti, il primo sostenuto da civici, centrosinistra e Forza Italia e il secondo dal centrodestra.

LE COMMISSIONI – Quanto alle commissioni ancora non costituite, l’accordo tra i capigruppo non è andato oltre la quantità: saranno in tutto 10, mentre è rinviata ogni decisione sulla loro composizione. Per parlare di questo e delle presidenze di commissione tutto è rinviato ad una nuova riunione dei capigruppo aggiornata al pomeriggio del prossimo 16 dicembre quando saranno pronti anche più precisi calcoli numerici.

“Latina Bene Comune ha fornito riprova di un atteggiamento collaborativo e di mano tesa verso tutte le forze politiche che compongono l’attuale consiglio comunale – spiega la capogruppo Valeria Campagna in seno alla riunione dei capigruppo tenutasi in data odierna – non potrebbe essere altrimenti vista la volontà che ci è stata espressa, mediante il voto di due mesi fa, dai cittadini e dalle cittadine di Latina: governare tutti insieme. Nel prossimo Consiglio Comunale – programmato per il 20 dicembre – il Sindaco Coletta presenterà all’assemblea le linee politiche che caratterizzeranno il mandato, perché la politica non può paralizzarsi, quanto mai nell’attuale fase storica di pandemia. Da parte di LBC, non verrà mai meno il senso di responsabilità civico e politico nei confronti della città”.