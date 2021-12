Civici in crescita: raddoppiate le iscrizioni a Latina Bene Comune

LATINA – Latina Bene Comune raddoppia le iscrizioni e si consolida. Lo dichiara in una nota Elettra Ortu la Barbera, segretaria del Movimento civico che sostiene il sindaco Damiano Coletta facendo un bilancio degli ultimi 12 mesi: “Tutta questa adesione è testimonianza – dice – di come LBC sia diventata, negli anni, una sponda valida per chi desidera impegnarsi a livello civico e politico. L’obiettivo è insistere su questa strada, migliorando sempre di più il radicamento sul territorio”.

La parola d’ordine è: “ascolto”. L’indirizzo emerso in seno all’assemblea dei soci, e la linea che ispirerà i prossimi mesi, nei quali LBC inizierà a gettare le basi per una fase congressuale volta a rendere sempre più diretto il filo tra città e Movimento – spiegano – si baserà sul metodo partecipativo, attraverso incontri, tavoli tematici, vertici con le realtà associative e il coinvolgimento sempre più spinto dei giovani.

“Un movimento vivo – continua Ortu La Barbera – è quello che riesce ad ascoltare, analizzare le criticità ed a rimodularsi in base alla situazione attuale. La rappresentatività espressa in Comune dal Movimento, è molto ridotta rispetto al precedente mandato, ma questo deve ispirarci e farci capire che bisogna lavorare in coalizione per il bene della città. Solo così possiamo aggregare energie positive senza perdere di vista il bene comune. In tal senso, il nostro ruolo politico diventa più importante che mai. Da parte nostra non mancheranno i fondamenti che hanno ispirato gli ultimi 5 anni: pluralità, partecipazione, inclusività, solidarietà. I valori e i temi, continueranno a prevalere sulle ideologie”.

Ha presenziato all’incontro con i soci a due mesi dalle elezioni amministrative, il Sindaco Coletta, che parlando dell’attuale scenario politico ha dichiarato di auspicare “un rapido avvio dei progetti, una volta presentate le linee di mandato (nel consiglio comunale del prossimo 20 dicembre, ndr), per il rilancio della città”.