Lutto a Latina per la scomparsa di Tino di Marco: aveva fondato l’Associazione per il Carnevale

LATINA – E’ lutto a Latina per la morte di Tino di Marco, molto conosciuto nel capoluogo pontino dove aveva svolto per anni anche attività politica e dove per anni si è impegnato con l’associazione per il Carnevale fondata con alcuni amici e compagni di università nel 1977 e attiva per 35 edizioni.

Di Marco era ricoverato da tempo, intubato all’ospedale Spallanzani di Roma dove si è spento per le gravi conseguenze causate dal covid all’età di 70 anni. Era stato consigliere comunale e assessore alla Cultura del Comune di Latina con al Democrazia Cristiana. Si distinse per essere stato il primo a parlare della necessità di un polo universitario a Latina e si occupò attivamente per il progetto della Biblioteca di James Stirling. Dal 1999 al 2018, infine, è stato dirigente all’Urbanistica al Comune di Fondi.

A ricordarlo in una nota, proprio gli amici dell’Associazione: “Negli anni trascorsi insieme Tino ha saputo trasmettere a tutti noi entusiasmo e passione. Grazie alle sue doti di trascinatore non esitavamo a trascorrere intere nottate nel nostro capannone per allestire i carri e curare le sfilate in ogni dettaglio. Come ripeteva sempre, ogni sacrificio sarebbe servito a regalare delle ore di gioia ai bambini e ai loro genitori, animando la città con musica, colori e creazioni in carta pesta. Nelle ultime edizioni, tra l’altro, il nostro presidente si adoperò per la realizzazione di un carro che coinvolgesse i ragazzi con disabilità. Il suo grande cuore e la sua generosità hanno lasciato un segno. A ricordarlo con affetto saremo tutti noi, ma anche tutti quei bambini che hanno gioito grazie al Carnevale voluto da lui”.

I funerali saranno celebrati martedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria Goretti.