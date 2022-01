Attivato l’ascensore alla stazione di Latina Scalo

LATINA – Approfittiamo della foto pubblicata da una pendolare per dare notizia dell’attivazione dell’ascensore alla stazione di Latina Scalo dove l’elevatore era stato montato da qualche mese e ora è anche ufficialmente collaudato e dunque autorizzato a funzionare. Un semplice elemento di civiltà per il quale i pendolari che partono e arrivano dalla stazione di Latina hanno dovuto attendere molto a lungo, alcuni dopo battaglie senza successo.

La stazione di Latina Scalo è stata negli ultimi tempi oggetto di un adeguamento non più rinviabile: nuove pensiline, scivoli e il nuovo sottopassaggio. E ora arriva l’ascensore che consentirà anche alle persone con disabilità motoria, o semplicemente anziane o che per qualunque ragione siano in difficoltà temporanea o permanente ad affrontare le scale, di prendere il treno senza chiedere l’assistenza di nessuno.