Commissioni, in Provincia eletti presidenti e vice

LATINA – Mentre al Comune di Latina va avanti il braccio di ferro sulle commissioni consiliari che saranno votate domani in Consiglio, e il centrodestra, contrario alla divisione a metà delle presidenze, annuncia che non parteciperà all’Assise e farà ricorso al Tar, tutto procede secondo accordi in Via Costa dove si è concluso questa mattina l’iter per la composizione delle Commissioni consiliari della Provincia che si sono insediate ed hanno provveduto ad eleggere i rispettivi presidenti e vice presidenti.

Gli organismi saranno guidati rispettivamente da Lbc, Fare Latina, Forza Italia, Pd e Lega.

Commissione Pubblica istruzione: presidente Valeria Campagna, vice presidente Luigi Coscione, componenti Enzo De Amicis, Pasquale Cardillo Cupo, Federica Felicetti

Commissione sviluppo e tutela del territorio: presidente Annalisa Muzio, vice presidente Enzo De Amicis, componenti Ilaria Marangoni, Sara Norcia, Barbara Carinci

Commissione programmazione, Statuto e Regolamenti: presidente Vincenzo Mattei, vicepresidente Barbara Carinci, componenti Pasquale Cardillo Cupo, Ennio Afilani, Federica Felicetti

Commissione lavori pubblici e attività tecniche: presidente Ennio Afilani, vice presidente Gianluca Taddeo, componenti Ilaria Marangoni, Sara Norcia, Valeria Campagna

Commissione trasparenza: presidente Sara Norcia, vice presidente Ilaria Marangoni, componenti Barbara Carinci, Ennio Afilani, Vincenzo Mattei