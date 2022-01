Nuovo incarico per l’europarlamentare di Latina Matteo Adinolfi

LATINA – Arriva un nuovo incarico nella Commissione Envi per l’europarlamentare di Latina, in quota Lega, Matteo Adinolfi. Lo annuncia lui stesso in un post: “Mi occuperò di tematiche importanti quali, tra le altre, l’ambiente, l’economia circolare, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, la qualità dell’aria delle nostre città e lo stato di salute dei nostri mari. Argomenti che ho sempre avuto a cuore e che finalmente potrò portare avanti nella commissione competente”.