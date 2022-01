Primi controlli alle autolinee di Latina: tutti in regola con il supergreen pass

LATINA – Studenti e altri pendolari tutti in regola con il supergreen pass. Così almeno nei primi controlli effettuati questa mattina alle autolinee di Latina in Via Romagnoli punto di snodo tra il trasporto intercomunale e quello locale. A partire dalle 7,30 circa sono apparse le pattuglie della Polizia di Stato così come disposto dal Questore Michele Spina nel giorno in cui diventa obbligatorio il certificato verde rafforzato. Secondo un primo bilancio tutti gli utenti indossavano anche la mascherina FFP2 e ordinatamente hanno atteso in fila per sottoporsi alle verifiche necessarie sulla validità dei documenti.

I controlli, coordinati sul posto il primo dirigente della Questura di Latina, Alessandro Tocco, sono stati eseguiti nel momento della discesa dal bus (e non quando si sale a bordo), e dunque al termine del viaggio, per non creare intralcio al servizio di trasporto pubblico. Con le stesse modalità saranno eseguite le verifiche sui viaggiatori dei treni del trasporto regionale a partire da Latina Scalo. Le forze dell’ordine attenderanno i viaggiatori in banchina per procedere secondo le modalità e un calendario predisposto e concordato in sede di tavolo in Prefettura.

Proprio il rafforzamento delle regole sul trasporto pubblico locale potrebbe creare qualche difficoltà agli studenti pendolari non vaccinati. Non ci saranno problemi per il momento invece per i traghetti da e per le isole pontine. Come chiesto dai sindaci delle Isole Minori, in testa quello di Ponza Francesco Ferraiuolo, il Ministro per la Salute Roberto Speranza in un’ordinanza ha ammesso gli spostamenti senza il supergreen pass anche se solo per motivi di salute o per studio per gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.