A Latina qualcuno deposita un armadio sul marciapiede di Via Tasso

LATINA – Un vecchio armadio lasciato sul marciapiede, accanto ai cassonetti, tra Via Monti e Via Tasso, a pochi passi dal Tribunale di Latina. E’ l’indecente spettacolo che si è palesato ieri mattina ai residenti. Immediata la segnalazione alla Abc che si è impegnata a effettuare un intervento rapido per la rimozione dell’imgombrante, anche pericoloso se si dovesse abbattere su qualcuno. Resta l’abitudine incivile e non infrequente di alcuni, di disfarsi dei mobili vecchi, abbandonandoli per strada, spesso lontano dalle proprie abitazioni, o magari consegnandoli a ditte inaffidabili.

Eppure, l’Azienda per i Beni comuni che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, svolge anche un’attività di ritiro a domicilio “con tempistiche di 30 giorni circa a pagamento. Il costo è in base alla quantità: i primi due m3 €15.00 ogni m3 in più €10.33 a m3”. Ma le utenze domestiche di Latina possono anche usufruire dell’isola ecologica fino a due m3 al giorno gratuitamente.