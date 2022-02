A Santa Rita i funerali di Erasmo Tiero

LATINA – Sono state celebrate oggi nella Chiesa di Santa Rita a Latina le esequie di Erasmo Tiero, papà del presidente del consiglio comunale di Latina, Raimondo. La scomparsa dell’82enne, originario di Castelforte, è avvenuta all’ospedale Spallanzani di Roma dove da tempo combatteva contro il covid.

In tanti si sono stretti in queste ore intorno alla moglie e ai figli Enrico e Raimondo che da lui hanno ereditato l’impegno e la passione per la politica, diventando esponenti di spicco di Fratelli D’Italia: il primo è oggi vice portavoce regionale del partito, mentre Raimondo è stato il consigliere più votato nel centrodestra alle ultime elezioni amministrative nel capoluogo e riveste la carica di presidente del Consiglio Comunale di Latina.

“Con lui se ne va un pezzo di storia di questa città”, ha commentato Gianluca Di Cocco, consigliere comunale e responsabile locale di Fratelli d’Italia.

Ai fratelli Tiero e a tutta la famiglia, le condoglianze dell’editore di Radio Immagine -Radio Luna e Radio Latina, Giuliano Radicioli e di tutto lo staff.