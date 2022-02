Pesca illegale al largo di Latina, sequestrati 1000 metri di reti e i motori fuoribordo. Multe per 4000 euro

LATINA – Mille metri di reti da posta illegali sono stati sequestrati questa mattina dai militari dell’Ufficio locale marittimo di Terracina alla foce del canale Moscarello. Il controllo è scattato alle prime luci dell’alba quando le barche fuoribordo stavano rientrando dopo una battuta di pesca. Sequestrati anche i motori fuoribordo perché sprovvisti di copertura assicurativa.

Gli attrezzi da pesca erano a bordo dei natanti e nei confronti dei pescatori sportivi sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.

“Le attività della Guardia Costiera – si legge in una nota dell’UC – dirette a verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca, ambiente e tutela del consumatore, proseguiranno costantemente sia in mare che sul litorale; ad essere oggetto di particolare attenzione sarà proprio il dannoso fenomeno della pesca illegale, cui fa spesso seguito l’immissione in commercio di prodotti ittici privi di qualsiasi controllo.