A un anno dall’uccisione di Iacovacci, i carabinieri ricordano il collega di Sonnino morto in Congo

SONNINO – Domani ricorrerà un anno dall’attentato in cui furono uccisi in Congo l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere di scorta vittorio Iacovacci che riposa nel cimitero di Sonnino, sua città natale. Per questo alle 16.00 di martedì 22 febbraio verrà celebrata, presso l’Abbazia di Fossanova una Santa Messa in suffragio alla quale parteciperanno il Comandante della Legione Lazio, Gen. Div. Antonio DE VITA, il Comandante della II^ Brigata Mobile, Gen. B. Stefano IASSON, il Prefetto di Latina, le massime autorità civili e militari provinciali e locali, e una rappresentanza del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia al quale il militare era assegnato prima di essere inviato in missione in Africa al seguito dell’ambasciatore.

A seguire, presso il cimitero di Sonnino si renderanno gli onori al defunto e verrà deposta una corona di fiori da parte di due militari in G.U.R.I. del citato Reggimento.