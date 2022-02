Nove tecnici in Provincia di Latina, una task force per il Pnrr

LATINA – Sono operativi da alcune settimane presso gli uffici della Provincia di Latina nove tecnici assegnati all’ente nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ‘Next Generation Italia’. Si tratta di una Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance composta da sette tecnici che sono stati assegnati al Settore ecologia, uno al Settore Viabilità e un altro al Centro elaborazione dati.

Sono incaricati – si legge in una nota – di supportare l’amministrazione nella gestione delle procedure complesse quali ad esempio la VIA e altre valutazioni ambientali, infrastrutture, urbanistica, edilizia, paesaggio e a ogni altra attività utile alla velocizzazione degli iter procedurali; supporto al recupero dell’arretrato; assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti, la cui migliore qualità consentirà di accelerare i tempi di esame; supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

“Grazie a questo fondamentale strumento che è il Piano Territoriale di Assistenza Tecnica – commenta il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – siamo stati capaci di intercettare risorse umane necessarie a smaltire procedimenti arretrati soprattutto nel settore Ambiente fornendo quindi una risposta più celere a tutti i cittadini che spesso, proprio per le vistose carenze dell’organico dell’ente, sono costretti ad aspettare tempi più lunghi del dovuto. Dobbiamo continuare su questa strada e sfruttare a pieno le possibilità che il Pnrr ci offre”.

Nell’ambito del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica -sono state assegnati 16 tecnici all’area Nord del Lazio, 16 all’Area Centro e 16 all’area sud Lazio (Latina- Frosinone) e 28 alla Regione Lazio.

La Provincia fa anche da ente capofila per quei Comuni che possono richiedere direttamente l’applicazione di questi tecnici.