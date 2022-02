Il ritorno di Mario Balsamo, con un libro che diventerà film

LATINA – Si definisce quasi un grafomane e in alcuni giorni prende il treno alla stazione di Roma diretto a Napoli, per poi scendere e risalire sul primo treno in partenza verso la direzione opposta, solo per avere un ambiente conciliante nel quale scrivere. Come gli capita sugli Intercity dove gli scompartimenti – un po’ demodè – favoriscono le conoscenze, ma anche la privacy. Da queste passioni, scrittura e viaggio (non solo sui treni), è nato il secondo libro di Mario Balsamo.

Il regista di Latina, che abbiamo lasciato con Mia madre fa l’attrice (il doc di successo girato con la madre Silvana Stefanini), torna dopo la pandemia nelle vesti di scrittore con La vita estranea in uscita il 17 marzo per Morellini editore e pensa già a una trasposizione cinematografica.

“Dalle parti no fiction del libro, ho ricavato lo sviluppo di un documentario, che sto ancora girando, ma prevedo anche una futura trasposizione cinematografica di finzione”, ci ha raccontato questa mattina su Radio Immagine.