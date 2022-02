Latina, rincari dei diritti di segreteria, nulla di fatto tra Comune di Latina e Unione Agricoltori

LATINA – Escono con l’amaro in bocca gli Agricoltori della UA Latina dall’incontro con l’Amministrazione comunale del capoluogo. Non si è trovata infatti una soluzione per arginare i rincari dei diritti di segreteria per le pratiche UMA.

All’incontro erano presenti per il Comune il Sindaco di Latina Dott. Damiano Coletta, l’assessora alle attività produttive Simona Lepori e il Dirigente del SUAP Arch. Stefano Gargano, e per l’Unione Agricoltori, il Presidente nazionale Tullio Gabriele che ha sostenuto come “per ottenere un’agevolazione non si dovrebbe pagare un’istruttoria, dal momento che gli oneri del personale vengono ristornati dalla Regione Lazio”. Il Comune ha invece giustificato gli aumenti come assestamenti di bilancio.

“Ero convinto che ci poteva essere un margine di trattativa – ha detto al termine dell’incontro – auspicavo una sensibilità verso il comparto per poter trovare un punto di equilibrio, ma non è stato così. Porterò i risultati dell’incontro al Responsabile Nazionale della Federazione Gianluca Meglio per le opportune valutazioni e le iniziative che la federazione intenderà mettere in campo a tutela del mondo agricolo. Siamo convinti – conclude – che la delibera in oggetto, in pieno stato di emergenza sia un atto che oltre a nuocere sul punto di vista economico, dia un segnale non distensivo e attento alle esigenze del modo produttivo”.