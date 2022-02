Sabaudia, dimissioni in massa: in Comune arriva il commissario prefettizio

SABAUDIA – Si è dimessa la maggioranza a Sabaudia e dunque nella città delle Dune arriverà un commissario prefettizio come era già avvenuto prima del termine della scorsa consiliatura e dell’elezione del consiglio a trazione civica.

Dopo l’indecisione seguita agli arresti per corruzione e turbativa d’asta che hanno coinvolto anche la sindaca Giada Gervasi “alla luce della situazione attuale – si legge in una nota dei consiglieri che avevano il 70% dei seggi – abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni, consentendo così alla Prefettura di attivare quanto prima le procedure di nomina del Commissario prefettizio e a costui di proseguire nelle attività amministrative. È stata una decisione sofferta, ben ponderata in questi giorni concitati e di estrema tensione, presa unicamente nel rispetto dei nostri elettori e dell’intera Comunità, nella consapevolezza dell’onestà dell’Amministrazione comunale e della bontà delle sue attività, operate nel solo interesse della collettività tutta”.

“Siamo fiduciosi nel lavoro della Magistratura – concludono nella loro nota i dimissionari – e certi che ben presto si chiariranno le posizioni delle persone coinvolte – il commento della Maggioranza e degli assessori – Vogliamo ringraziare tutti i dipendenti comunali per la collaborazione e il supporto offerto in questi cinque anni di mandato e quanti nel tempo hanno sostenuto le nostre attività consapevoli dell’integrità delle nostre persone e del nostro programma elettorale”.

Spetterà ora al Prefetto di Latina Maurizio Falco la nomina del commissario che guiderà il Comune fino a nuove elezioni. Mentre è atteso per martedì, davanti alla gip Giorgia Castriota, l’interrogatorio della ex prima cittadina Giada Gervasi che si è dimessa subito e si trova nella sua abitazione agli arresti domiciliari.