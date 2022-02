San Valentino, il Questore di Latina Spina: “Occasione per insegnare ai ragazzi cosa non può mai essere considerato amore”

LATINA – Oggi è San Valentino e la Questura di Latina promuove una nuova tappa del percorso di sensibilizzazione “Questo non è amore”, la campagna permanente della Polizia di Stato che nel 2022 giunge alla sua VI edizione, nata per focalizzare l’attenzione su un problema che è sempre più attuale, quello della violenza di genere, divenuto una vera e propria piaga sociale.

Al Liceo Manzoni di Latina, alle 9,30, il questore di Latina Michele Spina incontrerà gli studenti per illustrare il progetto e parlare del delicato tema insieme ad alcuni esperti tra cui la Sostituta della Procura della Repubblica di Latina Daria Monsurrò, che si occupa da anni di reati di genere e sui minori, ma anche con la Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del Lazio Monica Sansoni, con il primo dirigente della Questura di Latina Alessandro Tocco e la psicologa e criminologa Erica Stravato. Al centro della mattinata il dialogo con i ragazzi, per parlare dei diversi aspetti del fenomeno a partire dall’importanza di riconoscerlo, e per offrire loro punti di riferimento tra le istituzioni.

“E’ un progetto al quale tengo moltissimo. Parlare di questo argomento proprio nel giorno della Festa degli Innamorati, è importante, per stimolare nei ragazzi la capacità di riconoscere tutti quei comportamenti che non devono e non possono mai essere considerati amore, proprio per poter intervenire in una fase iniziale della violenza, prima che degeneri. Il legislatore ha fatto molti sforzi, altri ne farà, e noi cerchiamo in tutti i modi di prevenire le conseguenze gravi di questo fenomeno”, ha spiegato il Questore Spina intervenendo su Radio Immagine.

Chiuderà la mattinata un momento musicale a cura degli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo Manzoni e la lettura di poesie a tema.