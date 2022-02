A Latina costituita la Dmo “Latium Experience”

LATINA – Si è costituita a Latina la DMO (Destination Management Organization) “Latium Experience”, associazione mista pubblico-privato per la promozione e commercializzazione turistica del territorio. L’atto formale, questa mattina, nella Sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina con la partecipazione dei rappresentanti di 12 soggetti pubblici e 38 privati. Insieme al Comune di Latina si sono uniti in rete i Comuni di Aprilia, Colleferro, Guidonia, Maenza, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo e Ventotene.

Oggi si è riunito anche il primo Consiglio Direttivo che ha nominato Destination Manager del progetto Paola Cosimi.

“Latium Experience” – spiegano i promotori in una nota – nasce grazie al bando regionale vinto nell’agosto scorso dal Comune di Latina per un finanziamento di 250mila euro relativo all’attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio. L’obiettivo del progetto, cofinanziato al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro, è riconvertire e rafforzare lo sviluppo turistico degli ambiti territoriali del Litorale del Lazio, dei Monti Lepini, della Piana Pontina e delle Città di Fondazione al fine di accrescere la destagionalizzazione dell’offerta turistica, di conquistare nuovi flussi e nuovi target, di aumentare arrivi e presenze incrementando soprattutto la quota dei flussi nazionali e internazionali.

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta: «È una grande occasione per il nostro territorio, con un coinvolgimento ampissimo di Comuni e di tante realtà imprenditoriali e associative. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa operazione, la Destination Manager del progetto Paola Cosimi, il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport Marco Turriziani e tutti gli uffici degli altri Comuni impegnati nel percorso. Un grazie particolare poi all’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive Simona Lepori che ha svolto un lavoro di raccordo eccezionale grazie al quale oggi stiamo tagliando un importante traguardo».