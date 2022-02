I sindaci della provincia di Latina: “Un minuto di silenzio per l’Ucraina”

LATINA – I Sindaci dei 33 comuni della provincia di Latina si raccoglieranno domani 25 febbraio 2022, alle 12.30, sotto ogni Palazzo Comunale del territorio, per un minuto di silenzio portando la fascia tricolore per far sentire al popolo ucraino la vicinanza di ogni comunità e la più forte condanna morale e politica delle azioni di guerra messe in atto da Putin. L’auspicio dei primi cittadini – si legge in una nota inviata dal Comune capoluogo – “è volto a far sì che il governo italiano, gli Stati Membri dell’Unione Europea si impegnino in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere”.

Nel pomeriggio alle 17 sempre in piazza del Popolo a Latina, tante associazioni e tante cittadine e tanti cittadini si uniranno sotto la bandiera europea e quella della pace per un flash mob di solidarietà “We stand with Ukraine” in un’iniziativa promossa dal Movimento federalista Europeo di Latina alla quale hanno già aderito Gioventù Federalista Europea, sezione di Latina – ANPI Latina – Partito Democratico Latina – Latina Bene Comune – CISL Latina – CGIL Latina – UIL Latina.

“L’aggressione militare della Russia è inaccettabile. Ora uniti con l’Europa e gli Alleati per fermare la guerra e vicini al popolo ucraino”, è il messaggio che arriva dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha aderito alla manifestazione promossa per questo pomeriggio dal Pd all’esterno dell’Ambasciata Russa a Roma “per condannare l’invasione dell’Ucraina”.

Ma quanti sono gli ucraini che guardano al loro Paese dal nostro territorio? In provincia di Latina vive una piccola comunità. Secondo l’ultimo censimento Istat ce ne sono 1825 e rappresentano il 3,5% degli stranieri residenti (regolarmente) in provincia di Latina. Nel Lazio questa percentuale sale di poco: con 24149 cittadini ucraini presenti, è il 3,8% del totale degli stranieri residenti. Proprio la comunità Ucraina con il sostegno della propria Ambasciata organizzò a Latina il 28 e 29 ottobre del 2017 un Festival della cultura ucraina al Circolo Cittadino in piazza del popolo. E’ infatti a Latina che risiede quasi la metà degli ucraini presenti in provincia, circa 700.

Le iniziative di domani, quella dei sindaci della provincia di Latina e quella del Mfe, precederanno la manifestazione per la pace indetta dall’Anpi e in programma domenica (27 febbraio) alle 10 in piazza del Popolo per dire “no” alla guerra e “si” all’umanità al potere.