Il Latina vola a Messina, Di Donato: “Oggi tutto più difficile”

LATINA – Il Latina scenderà in campo a Messina domenica alle 14,30. I nerazzurri arrivano da cinque gare senza successo e hanno alle spalle alcune sconfitte che bruciano, sono ancora dentro i play off, ma è chiaro non possono e non vogliono sbagliare. Mister Di Donato che ha recuperato tutti, squalificati e infortunati ha presentato l’incontro nella Sala stampa Amodio dello stadio Francioni dove ha rimarcato: “Prima eravamo la Cenerentola e tutti pensavano di fare di noi un sol boccone, ora è tutto più difficile. Dobbiamo essere bravi, ci eravamo ripromessi di essere la sorpresa, siamo ancora lì e dobbiamo restarci”.