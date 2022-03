Il musicista di Latina Enrico Giaretta suona per la pace al Terminal 1 di Fiumicino

LATINA – Il musicista di Latina Enrico Giaretta (per molti il Cantaviatore dal suo primo Cd) è stato protagonista di una performance al Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino, un luogo che frequenta abitualmente visto che il pianista e cantautore pontino è anche pilota di aerei.

Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale del Pianoforte, accompagnato dal violinista Olen Cesari, Giaretta, in divisa da comandante d’aereo, ha suonato Imagine di John Lennon lasciando felicemente sorpresi e affascinati i viaggiatori pronti per la partenza. Sullo sfondo l’installazione “Immagina la pace” di Yoko Ono.

“Alla nostra iniziativa – spiegano da Aeroporti di Roma – si sono uniti anche Amsterdam Airport Schiphol e Brussels Airport, che hanno risposto alla nostra chiamata sui social attraverso l’hashtag #play4peace e hanno suonato insieme a noi contribuendo a diffondere il messaggio di pace”.