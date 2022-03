Dalla Torre Pontina il saluto dei giovani migranti ai profughi ucraini in arrivo a Latina

LATINA – Sul tetto più alto di Latina, la Torre Pontina, per rendere speciale il loro saluto di benvenuto ai profughi ucraini giunti a Latina. E’ l’iniziativa del Cpia 9 di Latina, il Centro provinciale di istruzione per gli adulti diretto dalla dirigente scolastica Viviana Bombonati, che sta accogliendo proprio in questi giorni i primi studenti fuggiti dal conflitto.

“I corsisti che ogni giorno frequentano i corsi di italiano per stranieri e i corsi di primo livello hanno voluto salutarli ed esprimere la loro vicinanza. Per questo hanno scritto un breve discorso letto sia in italiano che in inglese dalla rappresentante di classe Manpreet Saini (nel video); hanno realizzato una bandiera dell’Ucraina e scritto “benvenuti” nelle loro lingue di origine; hanno poi disegnato disegni di pace e di accoglienza”, ci ha raccontato su Radio Immagine la maestra di alfabetizzazione Maria Corsetti che ha lavorato con la collega Roberta Mallozzi. Arrivati sul grattacielo anche i lavori realizzati nelle sezioni carcerarie sotto la guida della professoressa Vincenza Sanseverino.

“Le persone dall’Ucraina stanno migrando qui, lasciano la loro casa, il paese di origine delle famiglie. Essendo una immigrata, posso capire come ci si sente a lasciare tutto alle spalle e iniziare una nuova vita da zero – ha detto nel suo discorso Manpreet – Ma siamo qui per darvi il benvenuto e assicurarvi che siamo tutti qui per aiutarvi in ogni modo possibile e migliore”

IL PODCAST