Oroscopo del giorno 21 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce gli appuntamenti per coloro che sono single. Il desiderio di sedurre è al massimo e potreste iniziare una bella storia. In coppia i sentimenti sono positivi ed il partner dovrebbe godere della vostra compagnia. Professionalmente lavorate in un clima piacevole: siete più attenti e concilianti con i vostri collaboratori. Avete una grande esperienza e riuscirete a risolvere i problemi in modo tale da non creare vincitori o vinti. Dal punto di vista della salute, le Stelle annunciano una forma eccellente: vi sentite in armonia con voi stessi e non avrete nulla da preoccuparvi.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, se stavate aspettando un segnale dal partner, potreste riceverlo. Tuttavia, l’effetto potrebbe essere contrario alle vostre aspettative: dipenderà molto del segno zodiacale del partner. Single: passerete una giornata tranquilla dal punto di vista sentimentale. A lavoro tenderete ad isolarvi dagli altri per impegnarvi nei vostri progetti personali. Nettuno vi farà riflettere sulla vostra posizione e le vostre risorse. Per quanto riguarda la salute dovreste bilanciare l’alimentazione: potreste aver preso qualche chilo in più e vi sentite un po’ a disagio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia sarete più entusiasti e passionali del solito ed inizierete a programmare eventi importanti, tuttavia, dovreste pensare anche alle reazioni del partner. Single: probabilmente il vostro fascino farà centro nel cuore giusto, che si accorgerà molto prima di voi di quello che sta accadendo. Professionalmente vi sentite indecisi e vorreste fare alcuni cambiamenti. Non è un buon momento per questo tipo di pensieri. La salute è molto buona: il vostro livello di stress si è ridotto considerevolmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi accorgerete che il partner dimostra maggior affetto ed interesse grazie anche al vostro atteggiamento molto più dolce e premuroso. Single: il vostro fascino e il vostro carisma non passeranno inosservati e saprete attirare chiunque, soprattutto la persona che vi interessa di più. A lavoro avete un desiderio di novità e vi sentite leggermente oppressi dalla routine. Anche coloro che cercano un lavoro si decideranno di ampliare la sfera di ricerca. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si organizzerà meglio per godersi di più la vita: trovare un giusto equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia, dovreste sentirvi molto meno oppressi e vedere la vostra situazione da un’angolazione più positiva. Anche i single vedranno la loro situazione con un occhio diverso, e questo li permetterà di avanzare, finalmente. Professionalmente, se state pensando ad un possibile cambio di direzione, questa configurazione planetaria vi donerà buone intuizioni: spetta a voi interpretare bene i segnali. Per quanto riguarda la salute, la mente sembra essere libera da alcune preoccupazioni importanti. Siete più leggeri, più pacifici e ne sentirete immediatamente i benefici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, è una giornata perfetta per migliorare i vostri rapporti. Osate ad esprimere i vostri sentimenti più profondi e sarete sorpresi piacevolmente dai risultati. Professionalmente, l’aspetto astrale è favorevole per coloro che cercano un lavoro: avranno un spirito combattivo e saranno determinati a cambiare la loro situazione. Per gli altri, il giorno passerà senza intoppi. Dal punto di vista della salute, i pianeti generano energie positive: sta a voi decidere come conservarle ed usarle saggiamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno e darà una dimensione seria alle vostre relazioni: non vi piacciono i rapporti superficiali ed avrete l’opportunità di discutere in modo molto costruttivo col partner o col vostro prescelto. Professionalmente le vostre qualità avranno risalto e non dovreste indulgere più di tanto nelle decisioni. Tuttavia, dovreste provare ad essere più tolleranti con i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, potrebbe essere un buon momento per aggiornare alcuni esami: state avendo un calo di energia e vi mancano un po’ le forze.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale provvede a rendere più intense le vostre emozioni e diraderà le ultime nebbie dal cuore per offrirvi solo romanticismo. Single: non dovreste avere problemi a conquistare il cuore del vostro prescelto. A lavoro le solite tensioni scompariranno e dovreste trovare un clima più calmo e più piacevole. Coloro che stanno cercando un lavoro potrebbero avere una grande opportunità. Per quanto riguarda la salute, se avete dei dubbi sulle vostre condizioni generali, dovreste fissare un appuntamento col vostro medico.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, alcuni di voi hanno bisogno dell’aiuto del partner: anche se ben intenzionati, la vostra metà potrebbe però non rispondere alle vostre sollecitazioni. Single: se volete passare un po’ di tempo in buona compagnia, invitate la persona che frequentate ad una cena tra amici. A lavoro avrete l’opportunità di chiarire alcune situazioni problematiche e riuscirete a far valere alcune delle vostre idee. Per quanto riguarda la salute, gli impulsi solari aumentano la vostra vitalità: coloro che hanno avuto dei problemi dovrebbero avvertire un miglioramento.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, il pianeta avrà un’influenza molto positiva per i single: il loro fascino conquisterà i cuori delle persone incontrate. In coppia non avrete problemi ad ottenere quello che volete senza il minimo sforzo. A lavoro, Venere facilita la comunicazione: sarete in grado di esporre tranquillamente le vostre idee e raccogliere valutazioni importanti. Per quanto riguarda la salute, non avete nulla da preoccuparvi: le Stelle proteggono sia il corpo che la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia deciderete di fare un passo importante nei confronti del partner. Avete un rapporto solido e vi state dirigendo con sicurezza verso il futuro. Single: siete pronti ad impegnarvi seriamente in un rapporto. Professionalmente vi state aggiornando e non avrete pressioni particolari. Dal punto di vista della salute, molti di voi hanno deciso di seguire un programma curativo: all’inizio vi sembrerà difficile, ma con un po’ di attenzione riuscirete ad avere successo. Cercate di stare lontani dalle situazioni stressanti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete adottato un atteggiamento diverso che rilascia un alone molto piacevole. Il partner gradisce questo cambiamento ed insieme passerete una bella giornata. Single: gli aspetti astrali vi permetteranno di attirare molti sguardi. A lavoro potreste ricevere una proposta legata ad una nuova organizzazione o alla vostra posizione. Dal punto di vista della salute, sia fisicamente che mentalmente, vi sentite pienamente operativi e reattivi. Siete in ottima forma fisica ed i prossimi giorni sarete particolarmente vivaci.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.