Oroscopo del giorno 22 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia potreste sentirvi insicuri: cercate di parlare con il partner per liberarvi dalle incertezze. Single: siete troppo sospettosi con le persone che vi circondano. Cercate di essere più aperti e di esprimere i vostri pensieri in maniera più chiara. A lavoro, il clima generale è sereno. Siete in grado di adeguarvi a qualsiasi situazione e state prendendo le decisioni giuste. Dal punto di vista della salute, piccoli inconvenienti potrebbero disturbarvi: non pensate negativamente, uscite, muovetevi o praticate un’attività che vi rilassa.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia, la posizione di Plutone può essere fonte di ansia per alcuni di voi. Cercate di esternare le vostre preoccupazioni e discutete con il partner per risolvere i blocchi che minano l’atmosfera interna della coppia. Anche i single dovrebbero cercare di chiarire i loro equivoci. L’aspetto astrale favorisce le trasformazioni nel lavoro o nell’ambiente professionale. Approfittate di questa giornata per affrontare le varie problematiche o per richiedere un trasferimento. Dal punto di vista della salute, questo è il giorno adatto per rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e vi ispira particolarmente. In coppia siete molto affettuosi al punto che il partner sarà un po’ confuso: non sa come reagire, quindi temperate il vostro entusiasmo. Single: moderate le vostre emozioni prima di andare ad un appuntamento, potreste essere fraintesi. A lavoro, a causa del vostro atteggiamento, sorgono diverse domande. Dovreste mostrare ai collaboratori le vostre capacità e le vostre vere intenzioni. Dal punto di vista della salute vi sentite molto bene, tuttavia, il vostro corpo ha bisogno di riposo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno e solleva il mistero nelle relazioni: una ferita interiore o un segreto riemerso. Cercate di parlare con il partner per liberarvi dei pensieri negativi. Single: l’ipersensibilità vi porta a concentrarvi sugli errori del passato. Non lasciatevi trascinare dal dubbio e godetevi la giornata. A lavoro vi manca la motivazione: siete stanchi della routine ed annoiati. Lasciatevi guidare dal vostro istinto e ritroverete presto il vostro dinamismo. Dal punto di vista della salute dovreste fare qualche attività che vi aiuterà ad eliminare le tensioni accumulate.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento molto positivo ed il vostro rapporto acquisisce stabilità. Single: state vedendo le cose da una prospettiva diversa che vi farà progredire considerevolmente nella vostra situazione attuale. A lavoro sono favoriti coloro che vogliono di più in carriera: siete ispirati e motivati per trovare soluzioni alla vostra crescita. Per quanto riguarda la salute, se la stanchezza non è svanita del tutto, la causa è lo stress accumulato: dovreste godervi la giornata rilassandovi per poter recuperare l’energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la dinamica è positiva: state accordando più attenzioni al partner ed il vostro rapporto è più rassicurante. Single: è un momento favorevole ai nuovi incontri, ma dovreste cercare di capire cosa volete veramente. A lavoro alcuni di voi vorrebbero cambiare direzione e lasciare definitivamente l’ambiente attuale. Approfittate dell’influenza planetaria che vi porta una buona riflessione. Per coloro che cercano un lavoro, la giornata sarà costruttiva. La salute è nella norma: avete uno stile di vita sano, dovreste proseguire su questa strada.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, Urano vi porta tanta passione: siete molto felici della vostra relazione e potreste pensare un po’ di più ai piani per il futuro insieme. Single: non giudicate le persone troppo in fretta perché qualcuno potrebbe essere veramente attratto da voi. Professionalmente potreste arrivare ad una svolta importante per il vostro futuro: dipenderà da voi fare le giuste scelte. Per quanto riguarda la salute, potreste avere ancore degli alti e bassi, ma i pianeti sono dalla vostra parte.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e promette dei cambiamenti nella vita sentimentale. In coppia si tratta di calmare certe tensioni o di rinnovare la passione. Single: alcuni di voi potrebbero veder evolvere in modo inaspettato la propria situazione. Le Stelle vi augurano il meglio. A lavoro, la maggior parte di voi vedrà migliorare la propria posizione. Volete crescere, progredire, e le condizioni sono giuste per conquistare una nuova vetta. Per quanto riguarda la salute, anche se non avvertite problemi, dovreste prendervi più cura di voi. Mantenete uno stile di vita più tranquillo per godere al massimo della vostra vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, i sogni più grandi potrebbero avverarsi. Il vostro fascino sorprenderà e vi avvicinerà di più al partner o al vostro prescelto. Potreste organizzare una cena romantica e passare dei momenti tranquilli insieme. A lavoro dovreste cercare di trovare un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le vostre scelte. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rilassarvi e di trovare qualche attività che potrebbe stimolarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente è una giornata favorevole per le coppie: siete più attenti del solito col partner e passerete una bella serata insieme. Single: dovreste accettare alcuni incontri perché avete tutte le possibilità di conoscere una persona interessante. A lavoro avrete un atteggiamento positivo: alcuni di voi hanno deciso di rallentare un po’ e di pensare alle proprie opportunità. Per quanto riguarda la salute potreste provare alcune terapie naturali che vi aiuteranno a combattere i piccoli problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia l’atmosfera è piacevole: passerete dei momenti speciali insieme al partner e questo rafforzerà il vostro legame. Single: siete affascinanti e sensibili e potreste avere un incontro appagante. A lavoro sembra che i vostri progetti stiano raggiungendo il livello successivo: avete le giuste capacità per riuscire a velocizzare il percorso verso il successo. Per quanto riguarda la salute, dovreste evitare di fare troppi sforzi fisici: prendetevi un po’ di tempo per rilassarvi e vi sentirete ancora più bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è armonico nel vostro segno e, sentimentalmente, spinge alcuni di voi a cercare novità. In coppia siete creativi e proporrete cambiamenti costruttivi. Single: vi godete la vostra libertà e siete contenti della vostra situazione. A lavoro avete deciso di uscire dalla vostra routine: siete molto ispirati ed avete la fiducia e le capacità per proseguire brillantemente. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi sentiranno la tensione aumentare. Non c’è da preoccuparsi: un po’ di relax è tutto tornerà alla normalità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.