Tra Fogliano e Caprolace il Premio di Fotografia Naturalistica Città di Latina

LATINA – IgersLatina e l’associazione Vacanze Pontine supportano il Premio di Fotografia Naturalistica Città di Latina 2021/2022. Un premio voluto fortemente dal CEA (Centro di Educazione Ambientale di Borgo Grappa) patrocinato dal Comune di Latina, in collaborazione con Italia Nostra – Sezione di Latina, l’associazione il Cammino, e Sahara Blue Viaggi. Un premio aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, giunto alla Seconda Edizione, che culminerà con una mostra fotografica che si svolgerà ad aprile a Latina (i cui dettagli saranno svelati a breve).

Lo racconta Matteo Cerilli degli IgersLatina indicando la porzione di territorio scelto: “Le zone umide della città di Latina sono degli ambiente preziosi e degli habitat eccellenti per numerose specie animali e vegetali. Tra il Lago di Fogliano e quello di Caprolace, trovano casa una gran varietà di uccelli, che scelgono queste zone per le loro attività migratorie. Vogliamo esaltare questi luoghi di grande interesse internazionale”.

COME PARTECIPARE – Per partecipare serve pubblicare i propri lavori su Instagram utilizzando l’hashtag #obiettivoambiente. In un secondo momento, successivamente a una prima scrematura delle foto partecipanti, verrà chiesto ai fotografi le cui foto saranno state selezionate di inviare il file originale per mezzo di posta elettronica all’indirizzo: concorsoobbiettivoambiente@gmail.com. Le foto dovranno essere scattate nelle zone tra il Lago di Fogliano e quello di Caprolace e possono avere come protagonista sia la flora che la fauna. C’è tempo fino al 31 marzo.

Sarà una giuria di esperti a valutare le foto e a scegliere quella che saprà valorizzare al meglio le nostre zone umide.

Per il regolamento integrale: https://ceaborgograppa.wordpress.com/challenge-fotografica/