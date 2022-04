Corden Pharma, Di Berardino: “Scongiurato il licenziamento di 48 lavoratori e ora rilancio”

LATINA – “Nel corso della riunione di oggi presso la Regione Lazio, è stato raggiunto l’accordo tra azienda e organizzazioni sindacali dei lavoratori di proroga di ulteriori sei mesi di cassa integrazione che scongiura il licenziamento di 48 lavoratori che l’azienda di Sermoneta, in provincia di Latina, aveva dichiarato in esubero. Un accordo importante che si inserisce all’interno di un lungo lavoro che come Regione Lazio stiamo portando avanti da diversi anni e che ci vede impegnati in questa vertenza al fianco delle organizzazioni sindacali e dell’azienda”. Lo ha reso noto al termine del delicato incontro l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino.

“Occorre – prosegue – continuare a lavorare affinché possa essere realizzato un rilancio di questa realtà produttiva del settore chimico- farmaceutico e con essa salvaguardati i circa 400 lavoratori del territorio della provincia di Latina. È a questi ultimi che bisogna dare delle certezze e per questo ancora una volta ribadiamo l’importanza di aprire una fase di sviluppo che veda nel piano industriale una nuova prospettiva aziendale che veda la continuità occupazionale dei i lavoratori e lo sviluppo sostenibile del territorio in uno dei settori strategici e innovativi come quello chimico farmaceutico”.