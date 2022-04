Corden Pharma, la sindaca Giovannoli: “Bene l’accordo per la Cig, ma ora rilancio”

SERMONETA – Dopo l’accordo raggiunto in Regione Lazio tra azienda e organizzazioni sindacali per la proroga di ulteriori sei mesi della cassa integrazione per 48 lavoratori che la Corden Pharma aveva dichiarato in esubero, esprimono soddisfazione la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e il presidente del Consiglio comunale Antonio Di Lenola, mettendo però in guardia tutti: “Questo non deve essere considerato un punto di arrivo”.

“Ora più che mai – scrivono in una nota congiunta – l’impegno deve proseguire per salvaguardare l’intero sito produttivo che, come già nel passato, deve continuare a essere una eccellenza del territorio pontino, in uno dei distretti chimico farmaceutici tra i più importanti d’Italia. Pertanto dobbiamo unire le forze – organizzazioni sindacali, Regione, Mise – e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per il rilancio di quel sito, attraverso un piano industriale “vero” da parte dell’azienda, che passi attraverso la sua naturale vocazione, la produzione di farmaci per salvare le vite, evitando “spacchettamenti” o diverse destinazioni incompatibili con questo territorio. La sede più opportuna per creare i presupposti per un nuovo ciclo di sviluppo per lo stabilimento di Sermoneta è il tavolo di confronto aperto presso la prefettura di Latina lo scorso 17 marzo, convocato dal prefetto Maurizio Falco che ringraziamo per la determinazione, come massima autorità di governo del territorio, nel comprendere la necessità di un intervento istituzionale autorevole in questa vicenda”.

“Sono fiduciosa nella Regione – conclude la prima cittadina – che si è sempre dimostrata disponibile, attraverso l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino e l’assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli, affinché si trovino le soluzioni e gli strumenti più idonei nel più breve tempo possibile, come per esempio i Contratti di Sviluppo, per il rilancio di Corden Pharma”.