Giffi Noleggi lancia il contest per scegliere il “mago” del jingle

LATINA – La Giffi Noleggi lancia “Giffi Suona e Vinci – il tuo talento in un jingle”, il contest musicale attraverso il quale sarà selezionato il creativo più bravo a ideare uno spot capace di descrivere al meglio le caratteristiche principali dell’Azienda, trasformando un messaggio pubblicitario, in un tormentone. In palio ci sono mille euro.

“Facebook e Instagram saranno i teatri principali di una competizione senza esclusione di generi musicali, stili, battute e giochi di parole. Una ghiotta occasione per liberare la propria creatività ed aggiudicarsi un giro nelle radio di 29 città italiane”, spiegano da Giffi Noleggi.

Il concorso inizia il 20 aprile e termina il 20 giugno. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti: cantanti, parolieri, ma anche semplici appassionati.

Per partecipare basta andare sulla pagina ufficiale del contest.