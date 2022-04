La chef di Latina Nicoletta Lanci debutta a Cook ’40 su Rai 2

LATINA – Una chef di Latina in Cook40’, il programma su Rai 2 che ha debuttato oggi a mezzogiorno condotto da Alessandro Greco. Lei è Nicoletta Lanci e quella andata in onda è la prima di 12 puntate in programma previste tutti i sabati alle 12. “Sono emozionata – ha detto questa mattina alla vigilia la cuoca pontina che aveva già partecipato alla Prova del Cuoco – Cook ’40 vuole dimostrare che in 40 minuti si può fare un menù completo. In studio ci sono due chef che non si sfidano fra di loro, ma sfidano il tempo e propongono due idee di menù diversi”.

Un programma dedicato a coloro che amano la cucina e la convivialità ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli per un format tv che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature con informazioni utili, curiose e divertenti. A giudicare la realizzazione dei menù proposti in puntata ai due protagonisti, una esperta di cucina che valuterà le singole fasi di preparazione, cottura e di riuscita, determinando il vincitore di puntata.