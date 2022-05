Chiusa la galleria Capovento sulla Flacca: deviazioni sul posto

GAETA – E’ chiusa in entrambe le direzioni la galleria Capovento sulla Sr Flacca nel tratto tra Gaeta e Sperlonga. Nel tunnel, sabato sera, è andato in tilt l’impianto di illuminazione e l’Astral sta provvedendo in queste ore al ripristino. Per questo sono attive le deviazioni sul posto.

Per proseguire in direzione di Formia si viaggia sulla Itri Sperlonga, mentre per chi viaggia in direzione di Terracina dovrà percorrere Via Sant’Agostino. Per i mezzi pesanti invece obbligo di utilizzare la Via Appia.