Flacca interrotta tra Gaeta e Sperlonga, riaprirà nel pomeriggio la galleria chiusa

LATINA – Verrà riaperta nel pomeriggio la galleria sulla Flacca, chiusa per problemi legati all’ impianto di illuminazione. Secondo quanto appurato dalla polizia stradale intervenuta dopo le segnalazioni degli automobilisti di passaggio, alcune parti dell’impianto si erano staccate dalla volta del tunnel ed erano finite sulla carreggiata con pericolo per i veicoli in transito. Del caso si è interessata la Prefettura che in accordo con la Questura coordinando gli enti per un veloce ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’ Astral ha inviato sul posto i manutentori e i lavori sono in corso. “Non si sono registrati problemi significativi sulla viabilità”, dicono dalla Polstrada. Sul posto predisposte le indicazioni degli itinerari alternativi con tanto di cartellonistica esplicativa. Il traffico pesante è stato dirottato sull’Appia.