Cori, cocaina e materiale per le dosi, i carabinieri arrestano un 60enne

APRILIA – Aveva in casa due sacchetti contenenti cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e contanti riconducibili alla vendita della droga, un 60enne di Cori, arrestato oggi dai carabinieri al termine dei controlli effettuati nell’abitazione nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti disposte dal Comando provinciale dei carabinieri. Sospetto il viavai dalla casa dell’uomo e i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno deciso per servizio mirato eseguito dai militari della stazione locale.

Dopo la perquisizione domiciliare sequestrata con la droga e il materiale per il taglio ed il confezionamento, altra cocaina trovata nella disponibilità della convivente dell’uomo, una 45enne che è stata denunciata.