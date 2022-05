Lutto a Fondi per la morte dell’attore Lino Capolicchio

FONDI – Lutto a Fondi per la scomparsa di Lino Capolicchio, l’attore reso celebre dall’interpretazione del Giardino dei Finzi -Contini. “Il Sindaco Beniamino Maschietto con l’Amministrazione e il Consiglio comunale si uniscono al dolore della compagna Francesca Golino, del figlio Tommaso, dell’intera famiglia e dei suoi cari”, si legge in una nota, dopo la notizia diffusa dall’Associazione Giuseppe De Santis proprio a nome dei familiari. L’attore era infatti componente del Comitato scientifico dell’associazione De Santis e da cinquant’anni frequentava la città di Fondi conosciuta e amata proprio grazie a Giuseppe De Santis che lo aveva scelto come protagonista del film girato a Latina “Un apprezzato professionista di sicuro avvenire” (1972). Lunghissima la sua carriera. La famiglia aveva voluto tenere riservata la sua malattia fino alla scomparsa avvenuta la sera di martedì 3 maggio a Roma.

L’attore, sceneggiatore e regista, nell’arco di oltre mezzo secolo di carriera – scrive nella sua nota il Comune – , ha scritto una preziosa pagina della storia non solo della cinematografia italiana ma anche della città avendo a lungo vissuto a Fondi e avendo contribuito, in quanto membro del comitato scientifico dell’Associazione Giuseppe De Santis, ad esportare nel mondo tutto ciò che lega questa terra al grande schermo.

Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati figurano il Globo d’Oro della Stampa Estera nel 1968 come miglior attore per “Escalation”, il David speciale nel 1971 per l’interpretazione ne “Il giardino dei Finzi Contini”, l’Alabarda d’Oro nel 2009 per il Teatro, il Premio Vittorio De Sica nel 2012 per il Cinema.

Nel 2019 pubblica la sua autobiografia “D’amore non si muore” (Edizioni di Bianco e Nero del Centro Sperimentale di Cinematografia – Rubbettino Editore).