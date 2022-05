Latina, in piazza S. Maria Goretti, il Comitato di quartiere incontra sindaco, vice e Questore

LATINA – Si sta svolgendo in piazza Santa Maria Goretti a Latina l’incontro promosso dal comitato spontaneo di quartiere con il sindaco Damiano Coletta, la voce sindaca e assessora al welfare Francesca Pierleoni e il questore Michele Spina. Al centro delle rimostranze dei cittadini un’annosa questione, quella delle criticità in cui versa l’area verde della piazza. A far traboccare il vaso, dopo i bivacchi sono stati i pesci morti nella fontana della piazza. I residenti lamentano la presenza di alcolisti, senzatetto e tossicodipendenti che gettano siringhe senza cappuccio proprio dove i bambini del quartiere vanno a giocare”.

La situazione, accompagnata dalla richiesta di soluzioni non più rinviabili, è stata illustrata da una delle attiviste del Comitato, la giornalista Micaela Coluzzi.