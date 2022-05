Latina, test Hiv nella zona dei pub: “Con un test innovativo”

LATINA – Un test innovativo, l’ultimo prodotto della ricerca scientifica, capace di individuare il virus Hiv anche a brevissima distanza dall’avvenuto contagio. E’ quanto sarà in campo stasera, nella zona dei pub di Latina, dove si terrà l’ultima iniziativa nell’ambito della European Spring Testing Week, la settimana dedicata alla prevenzione per Hiv, sifilide ed epatite C. In un gazebo (dalle 21,30 alle 23,30) sarà possibile ricevere consulenza ed effettuare in maniera anonima e gratuita i test ricevendo la risposta entro 20 minuti.

“Un’iniziativa rivolta a tutti e in particolare ai giovani, un invito a conoscere il proprio stato di salute per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. In particolare il test hiv nuovo che offriamo dà la possibilità di fare diagnosi già dalle prime settimane da quando si è contratta l’infezione anche a poche settimane, individuandola precocissimamente” – ha spiegato questa mattina su Radio Immagine la professoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie Infettive del Goretti da sempre attivissima nelle iniziative di prevenzione.

Proprio nell’ambulatorio di Malattie Infettive dell’ospedale di Latina, oltre che al Check Point di Via Legnano, nei locali messi a disposizione dal Comune e gestiti in coordinamento con la Asl dai volontari di alcune associazioni, durante la settimana che si sta concludendo, le porte sono rimaste aperte a tutti coloro che hanno ritenuto di volersi informare e sottoporsi ai controlli con il sistema del prelievo di sangue capillare dal dito.