Maggio Sermonetano al via: arte e musica animano il borgo lepino

SERMONETA – Torna il “Maggio sermonetano – spettacoli in strada” che, per la 27° edizione, animerà il centro storico di Sermoneta tutti i fine settimana di maggio con eventi gratuiti che abbracceranno tutte le forme d’arte, con la musica protagonista. Dal 15 al 29 maggio si animeranno vicoli e piazze del borgo lepino perfettamente conservato.

Tanti e importanti nomi della musica popolare – raccontano gli organizzatori – dalle tarantelle e pizziche di “Verso sud” al “Revelation quartet”, le canzoni dar Monno d’oggi di “Amishat”, la voce di Alessio Pistilli con la sua band, poi ancora gli Heavy Sound , “La Chitarra di Mazzini” con la chitarra Fabricatore appartenuta a Giuseppe Mazzini a cura di Marco Battaglia, l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale di Latina, la Classe di Chitarra dell’Ottocento del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, “La Musica Ri-Suona” con l’orchestra dell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina, gli interventi musicali in ricordo del Maestro Gasbarroni da parte di allievi e colleghi, il Duo Filamistrocca – musiche dalla tradizione popolare, gli “Archive Valley” suoni dagli Appalati, dopo il successo all’Auditorium.

IL PROGRAMMA – Domenica 15 maggio si parte con la mostra alla Chiesa di San Michele Arcangelo “DipingiAmo la Pace” con Giovanni Balzarani, Alessandra Chicarella, Emilia Isabella, Monica Menchella, Cruciano Nasca, Fabio Pantano, Vito Ribecco, Silvia Rosa, a cura di Fabio D’Achille – associazione MAD Museo d’Arte Diffusa.

Alla loggia dei mercanti alle 11 “Gli Elfi blu di Rosa”, incontro di promozione e attività di gioco; alle ore 15.30 “Storie d’argilla” letture e laboratorio con la terracotta per ragazzi e adulti a cura dell’associazione William Morris.

Dalle ore 17.30 Spettacoli in strada: in piazza del popolo arriva la “Roma balkan lab orchestra” , banda composta da 16 elementi itinerante nelle vie del paese. Alle ore 19.00 alla loggia dei Mercanti“La ballata delle madri”, Melania Maccaferri legge Pasolini accompagnata dall’organetto e voce di Rita Tumminia.

L’organizzazione è a cura dell’associazione Maggio Sermonetano diretta da Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Sermoneta.

Info: pagina Facebook maggio sermonetano o 329/6284750.