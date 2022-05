Quaranta dosi di cocaina, arrestati a Cisterna un uomo e una donna

APRILIA – Avevano 40 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, sorpresi durante i controlli del territorio sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia un uomo di 58 anni e una donna di 41. Nella successiva perquisizione domiciliare in casa della coppia a Cisterna, trovati anche materiale per il taglio e il confezionamento e altri stupefacente. I due saranno giudicati con rito direttissimo.