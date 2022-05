Spari in Via Londra, la squadra mobile ha fermato Cesare De Rosa

LATINA – Aveva sparato in Via Londra contro un cittadino marocchino, ferendolo in maniera grave. Nelle scorse ore la squadra Mobile della Questura di Latina ha rintracciato a Lusciano, quindi fermato su disposizione della Procura della Repubblica e in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Caserta, Cesare De Rosa, 28 anni, indagato per tentato omicidio.

Era il 16 aprile quando De Rosa aveva esploso due colpi di pistola colpendo la vittima all’addome. L’uomo immediatamente soccorso e portato al Goretti, era stato operato ed è ora fuori pericolo di vita. Le indagini erano scattate immediatamente e la polizia si era messa subito sulle tracce dell’autore che quel pomeriggio, con atteggiamento minaccioso, si era avvicinato alla vittima e a un suo connazionale dicendo che avrebbero immediatamente dovuto lasciare l’alloggio di fortuna in cui vivevano. I due, infatti, alloggiavano all’interno di un garage in uno stabile abbandonato di Via Londra.

Dalle minacce ai fatti il passo era stato brevissimo: De Rosa aveva usato l’arma che impugnava sparando contro entrambi i due nordafricani, per poi rendersi irreperibile. Dal giorno del tentato omicidio si era nascosto da parenti nel casertano.