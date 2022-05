LATINA – Una persona è rimasta ferita nello scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al km 52 della Pontina in direzione sud. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia e il 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica. Sul tratto si è circolato ad una sola corsia di marcia con ripercussioni sul traffico che ora sta defluendo