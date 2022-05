Latina, fuoristrada alla Chiesuola, grave un ragazzo di 24 anni. Rilievi della polizia stradale

LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alla Chiesuola, alle porte di Latina, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa in verticale a ridosso di un palo in un terreno privato dove sono in corso lavori. Ferito e trasportato al Goretti un ragazzo di 24 anni che era alla guida.

Sono stati gli abitanti della casa all’alba a dare l’allarme svegliati dal forte rumore. Sul posto con i soccorritori del 118 è arrivata la polizia stradale di Latina che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Difficile il recupero del ferito dall’abitacolo. La prognosi per lui è riservata.