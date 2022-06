Fondi, minaccia il padre: “Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi”. Arrestato un 33enne

FONDI – Ha minacciato il padre per costringerlo a dargli i soldi necessari a comprare la droga, un ennesimo episodio dopo anni di angherie. Ieri sera la polizia ha arrestato in flagranza T. M. di 33 anni, con precedenti di polizia, per reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori, lesioni personali ed estorsione. “Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi” la frase pronunciata dal giovane che da circa 15 giorni taglieggiava il genitore, estorcendogli denaro in continuazione, 900 euro solo nelle ultime 48 ore, perché in preda a crisi di astinenza.

Sono stati gli agenti del commissariato locale a raccogliere la richiesta di aiuto del padre e a intervenire scoprendo che a settembre, a quello stesso indirizzo, c’era già stato un intervento da parte della polizia e sempre per gli stessi motivi. I poliziotti dopo aver provato più volte a citofonare senza ottenere risposta, scoprivano che il figlio aveva chiuso l’uomo in una stanza, bloccando poi la porta. Dopo qualche istante, dal portone dello stabile, usciva il ragazzo che alla vista della polizia provava a dileguarsi, ma veniva bloccato e identificato.

Da successivi accertamenti è emerso che e il T. M. nel 2018 era stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, per i reati di maltrattamenti in famiglia, ed estorsione per poi essere condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2021 a 3 anni e 5 mesi di reclusione con pena sospesa.

Dopo aver informato la Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina Daria Monsurrò, il 33enne è stato portato nella Casa Circondariale di Lanciano in attesa dell’udienza di convalida.