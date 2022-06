Latina, minacce ed estorsioni con l’account “Puro Sangue Ciarelli”: così il clan continuava a fare paura

LATINA – Dopo le operazioni che negli ultimi due anni hanno messo all’angolo i clan Di Silvio e Travali, gli investigatori della squadra Mobile di Latina diretti dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo assestano un duro colpo al clan Ciarelli-Di Silvio. Sono 15 gli arresti eseguiti questa mattina nell’inchiesta coordinata dai Sostituti Luigia Spinelli e Corrado Fasanelli della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma con la collega Valentina Giammaria della Procura della Repubblica di Latina, che ha fatto emergere come, anche dal carcere, i Ciarelli continuassero a gestire attività illecite con metodo mafioso, anche utilizzando i social network per far arrivare alle vittime i propri messaggi attraverso l’account “Puro Sangue Ciarelli”.

I NOMI – L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata a: Manuel Agresti, Matteo Ciaravino, Ccarmine Ciarelli, Ferdinando Ciarelli detto Macù, Ferdinando Ciarelli detto Furt, Antongiorgio Ciarelli, Pasquale Ciarelli, Roberto Ciarelli, Gianluca Di Silvio, Costantino Di Silvio detto Patatone, Francesco Iannarilli, Rosaria Di Silvio, Mariagrazia Di Silvio, Valentina Travali. La misura degli arresti domiciliari è stata stabilita solo per Ferdinando Ciarelli, 23 anni. Nell’ordinanza anche il nome di Samuele Di Silvio, morto all’età di 32 anni, il 15 febbraio nel carcere di alta sicurezza di Agrigento dove era detenuto e sulla cui morte è stata aperta un’inchiesta.

In campo questa mattina con la Squadra Mobile, quattro equipaggi del reparto Prevenzione Crimine di Roma, le unità cinofile antidroga e anti esplosivo e il reparto Volo di Partica di Mare, in collaborazione con le Squadra Mobili di Perugia, Teramo, Siracusa e Lecce, oltre che del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria – Nucleo Regionale Lazio e dei reparti penitenziari degli altri istituti interessati.

“Abbiamo chiuso il cerchio eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare (emessa dal Gip di Roma Simona Calegari) nei confronti di 15 persone indiziate di vari reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità mafiosa – spiega il dirigente della squadra Mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo – Le indagini si sono sviluppate attraverso intercettazioni e l’ascolto di molte vittime di estorsioni che ha consentito di riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, nei numerosi interrogatori, ci hanno permesso di ricostruire uno spaccato della storia criminale di Latina e provincia”.

INTIMIDAZIONI E PIZZO ANCHE IN CARCERE – Secondo gli investigatori, la detenzione, almeno fino ad alcuni mesi fa, non impediva ai Ciarelli di proseguire nelle loro attività illecite. Dal carcere riuscivano a tenere sotto scacco cittadini e imprenditori esercitando il loro potere con metodo mafioso, facendo valere la forza intimidatrice del loro nome e di più: “Gestivano anche in carcere una sorta di protezione pretendendo dai detenuti somme di danaro”.

“La capacità di intimidazione che il clan Ciarelli, in termini di gravità indiziaria, è in grado di esercitare ancora oggi nella città di Latina – spiega ancora Pontecorvo – è emersa attraverso azioni criminali che i giovani rampolli di famiglia, spendendo il nome del sodalizio e dei suoi esponenti di vertice, avrebbero posto in essere fino alla scorsa estate nella zona della cosiddetta Movida, nel centro storico di Latina, e in alcuni stabilimenti balneari sul lungomare di Terracina, laddove addetti alla sicurezza venivano fisicamente aggrediti, per avere impedito l’accesso al locale o la consumazione gratuita di cibi o bevande”.

SPACCIO DI COCAINA NELLA CASA DI UN AVVOCATO OCCUPATA– Dalle indagini è anche emerso che alcuni membri della famiglia Ciarelli avevano occupato arbitrariamente un immobile di proprietà di un avvocato di Latina, senza più versare nel tempo alcun pagamento di affitto, ma trasformando al contrario l’appartamento nella base logistica di una piccola attività di spaccio di cocaina che veniva portata avanti per mantenere i familiari detenuti.

DIECI EPISODI – Dieci gli episodi estorsivi per cui si procede che descrivono perfettamente le modalità operative del clan: dalla prospettazione di ritorsioni alle vittime in chiave plurale, alla spendita del nome dei Ciarelli come segno di appartenenza a un gruppo criminale per amplificare l’efficacia delle azioni intimidatorie e violente, il riferimento a problemi giudiziari nonché alle spese relative ai processi degli appartenenti al gruppo per coartare la volontà delle vittime e l’affermazione del potere di riscossione del pizzo in quanto derivante dal controllo del territorio. “In molti degli episodi ricostruiti, le vittime non hanno denunciato i fatti subiti per timore di ritorsioni, lasciando emergere un diffuso stato di assoggettamento ed omertà, determinandosi addirittura a mutare in alcuni le proprie abitudini di vita”, si legge nella nota della Questura di Latina.

” Le indagini restituiscono fiducia, i cittadini devono trovare il coraggio di denunciare per essere veramente liberi. Abbiamo fatto tanto fino ad ora, ma credo si possa fare ancora molto”, ha detto il dirigente della squadra mobile di Latina

GIUSEPPE PONTECORVO