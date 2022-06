Covid, 382 nuovi casi, nessuno decesso e nessun ricovero

LATINA – Sono 382 i nuovi casi di covid registrati oggi a Latina e provincia, nessun decesso e nessun ricovero nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino della Asl. Tornano a salire i positivi (+100 rispetto al 15 giugno), emersi da circa 1500 tamponi per un tasso di positività di nuovo superiore al 26%. Latina torna sopra i 100 casi, stavolta a 122.

I positivi sono emersi ad Aprilia 39, Castelforte 2, Cisterna di Latina 30, Cori 16, Fondi 5, Formia 23, Gaeta 10, Itri 5, Latina 122, Lenola 1, Maenza 2, Minturno 12, Monte San Biagio 2, Norma 2

Pontinia 5, Priverno 7, Roccagorga 1, Sabaudia 12, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 15, Sermoneta 12, Sezze 18, Sonnino 2, Spigno Saturnia 4, Terracina 31, Ventotene 1.

E a proposito della crescita dei casi, oggi a margine dell’inaugurazione del nuovo Cup e della nuova piastra ambulatoriale del Goretti, della situazione covid ha parlato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Abbiamo un aumento del numero delle reinfezioni. Il covid circola, non è sconfitto. Per questo invito tutti gli over 80 a fare la quarta dose”.