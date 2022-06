Nuova fase per Fratelli d’Italia Latina, Di Cocco: “Creati i dipartimenti, Daniela Vivolo vice portavoce”

LATINA – Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Latina si riorganizza con la nomina del vice portavoce comunale Daniela Vivolo e la creazione dei dipartimenti. Si tratta di scelte che arrivano dopo una serie di incontri preparatori, e di concerto con il coordinatore provinciale sen. Nicola Calandrini. Ad ufficializzare le nomine il portavoce comunale Gianluca Di Cocco. Questi gli incarichi assegnati:

Daniela Vivolo, vice portavoce comunale;

Manuel Di Giulio, dipartimento politiche ambientali e sviluppo sostenibile;

Massimiliano Arrivabeni, dipartimento cultura rurale;

Mario Siviero, dipartimento difensori del voto;

Stefania Capponi, dipartimento elettorale;

Franco Altobello, dipartimento emergenze e prevenzioni grandi rischi,

Alfonso Furbatto, dipartimento enti locali;

Patrizia Pistoia, dipartimento equità sociale e disabilità;

Antonio Di Trapano, dipartimento agricoltura ed eccellenze italiane;

Marco Marini, dipartimento lavoro e crisi aziendali;

Roberta Cuseo, dipartimento marina;

Filippo Cerina, dipartimento pensionati d’Italia;

Massimiliano Bruno, dipartimento politiche sociali;

Gennaro Ciaramella, dipartimenti sport;

Angela D’Orso, dipartimento territorio e paesaggio;

Rino Polverino, dipartimento politiche imprenditoriali e ricettive.

“La creazione dei dipartimenti – spiega Gianluca Di Cocco – segna una nuova fase del partito. I responsabili vanno a rinforzare una squadra che ha già fatto molto bene come dimostra il risultato di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative di ottobre. Si tratta di ruoli pienamente operativi, che ci permetteranno di consolidare la presenza del partito sul territorio e le politiche che intendiamo portare avanti. Il partito comunale inoltre si doterà di un comitato ristretto di cui faranno parte di diritto i consiglieri comunali che avrà la funzione di coordinare le attività di Fratelli d’Italia unendo le iniziative dei dipartimenti e quelle intraprese nell’aula consiliare”.

“Ringrazio il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini e il portavoce Gianluca Di Cocco per la fiducia – conclude Daniela Vivolo – Fratelli d’Italia ha ottenuto un risultato importante alle recenti elezioni amministrative e secondo i sondaggi è il primo partito in Italia, ciò nonostante è fondamentale continuare a lavorare sul territorio per radicare la nostra presenza tra i cittadini e diffondere idee, valori e proposte coerenti con la linea nazionale di Giorgia Meloni. In questo senso lavorerò insieme ai responsabili dei dipartimenti, al portavoce, ai consiglieri comunali per rafforzare la crescita di Fratelli d’Italia a Latina”.