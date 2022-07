A Sabaudia in scena Racconta-mi con i ragazzi della Diaphorà

SABAUDIA – Stasera a Sabaudia (martedì 26 luglio alle ore 21) per la rassegna “Il Parco e la Commedia” nella cavea della Direzione del Parco Nazionale del Circeo c’è Racconta-mi spettacolo che vedrà in scena i ragazzi della Diaphorà di Latina diretti da Roberto D’Alonzo. Per loro, un debutto.

“Grazie all’efficacia del teatro, della scrittura e delle arti più in generale – spiega in una nota l’associazione presieduta da Bruno Mucci, nata per favorire l’inclusione sociale e i processi di autonomia dei giovani con disabilità – i nostri ragazzi hanno potuto dar forma, voce e gesto ai loro pensieri, sogni e speranze. Una importante testimonianza dell’efficacia e del beneficio dell’arte e del teatro, che accolta e utilizzate per una ricerca profonda di se, può restituire una grande fonte di benessere, dalla quale attingere, per far fronte ai propri bisogni e alle proprie difficoltà”.

LO SPETTACOLO – Lo spettacolo è un viaggio tra emozioni, ricordi, sensazioni, uno spettacolo che prende forma dai corpi degli attori, che in costante movimento, saranno in grado di aprire scenari diversi ed affrontare alcuni dei grandi temi della vita. Nato dai singoli vissuti dei protagonisti, “Racconta-mi” restituisce una drammaturgia diretta ed essenziale, in grado di emozionare lo spettatore, accompagnandolo con delicatezza e poesia a riflettere profondamente sul valore della semplicità. “I ricordi formano la nostra vita, dal momento in cui nasciamo, ogni istante che passa è già un ricordo. Cos’è l’Amore? E l’amicizia? Quando mi sento accolto? E accettato? Questi sono alcuni dei temi fondamentali che hanno accompagnato il percorso per la realizzazione e messa in scena dello spettacolo”, spiegano dalla Diaphorà.

Le musiche originali di “Racconta-mi” sono state scritte da Gianni Siragusa.