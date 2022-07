Al Circolo Cittadino il talento di Paride Losacco violinista 16enne vincitore del Premio Riccardo Cerocchi

LATINA – Atteso concerto al 58° Festival Pontino di Musica martedì 26 luglio al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina (ore 19) con il giovanissimo talento Paride Losacco violinista fresco vincitore della terza edizione, appena conclusa, del Premio Riccardo Cerocchi indetto dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina. Nato a Bari nel 2005, avviato alla musica fin dalla prima infanzia, entrando nel coro di voci bianche del Teatro Petruzzelli, Losacco ha iniziato lo studio del violino a otto anni, venendo presto ammesso al Conservatorio Piccinni della sua città dove è allievo di Francesco D’Orazio. A dieci anni il suo primo recital, a dodici il debuttato per l’associazione Niccolò Paganini di Parma. Vincitore già di diversi concorsi nazionali e internazionali, fra cui il terzo premio (primo non assegnato) nel 2019 alla terza edizione del Leonid Kogan a Bruxelles, si è distinto anche all’ultima edizione del Premio delle Arti indetto dal Miur e svoltosi al Conservatorio di Firenze dove ha meritato la menzione quale finalista più giovane e il premio speciale come miglior interprete della musica del Novecento. Si perfeziona con Yair Kless e frequenta il Liceo classico “Orazio Flacco” a Bari.

Unanime il giudizio della giuria del Premio Riccardo Cerocchi, composta da Claudio Buccarella (presidente), Maria Grazia Bellocchio, Gabriele Bonomo, Paolo Rotili e Fausto Sebastiani. Unanime anche il parere di assegnargli il premio speciale per la migliore interpretazione di un brano di Goffredo Petrassi, borsa di studio messa a disposizione da Francesca e Fabrizio Petrassi.

Un’occasione preziosa dunque per il pubblico del Festival di ascoltare questo promettente talento, cui non resta che augurare una brillante carriera. Nel programma del concerto, in cui Losacco sarà accompagnato al pianoforte da Fiorella Sassanelli, il violinista si muove con disinvoltura fra repertorio classico e autori del Novecento, passando dalla Sonata per violino solo n. 1 BWV 1001 di Bach alla raffinata scrittura di Nadia Boulanger con Nocturne per violino e pianoforte, fino al virtuosismo della Carmen Fantasie di Pablo de Sarasate, passando per Goffredo Petrassi (Elogio per un’ombra per violino solo), Henryk Wieniawski (Légende per violino e pianoforte ) ed Eugène Ysaÿe (Sonata in mi maggiore op. 27 n. 6 per violino solo).

Fra i vincitori della terza edizione del Premio Riccardo Cerocchi, anche il pianista Paolo Navarra e il Duo Amaranta (mezzosoprano Simona Ruisi, pianista Chiara Corona), cui è stato assegnato il Terzo premio ex aequo (secondo premio non assegnato), offerto dal Lions Club Latina Terre Pontine.

IL PREMIO – Il Premio Riccardo Cerocchi nasce allo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio musicale dell’Istituto di studi musicali “Goffredo Petrassi” gestito dalla Fondazione Campus internazionale di Musica e di sostenere i giovani musicisti. L’Istituto custodisce i fondi manoscritti dei compositori Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis de Pablo, Barbara Giuranna, Fausto Razzi e Ivan Vandor. Con tale iniziativa la Fondazione Campus Internazionale di Musica intende coniugare l’approfondimento della produzione musicale, del profilo umano e culturale dei sei Autori, incoraggiando altresì la carriera di giovani e meritevoli musicisti che desiderino praticarne il repertorio musicale.